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13 октября
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Ученые рассказали, как распознать начало рака с помощью воды

Испанские ученые приблизились к разработке эффективного средства для раннего выявления онкологии. Большое значение в этом методе имеет использование воды, пишет «Российская газета» со ссылкой на Eurekalert.

Врач, лаборатория.
Врач, лаборатория.
СС0

Ученые изучили два аналогичных варианта антигенов Tn, которые появляются в 90% случаев развития рака.

По словам исследователя из Института биофизики Эмилио Хосе Кокинеро, возможность отслеживать эволюцию молекулы Tn поможет понять, в какой степени развился рак, а также разработать эффективные средства для ранней диагностики онкологии.

Ученые отметили, что сложность заключается в том, что антиген Tn присутствует в организме человека. Иммунный ответ на Tn низкий — тело не воспринимает его как инородное тело. Однако если концентрация опасной молекулы увеличивается, это означает, что рак развился.

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