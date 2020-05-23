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Здоровье

Ученые рассказали, как сделать жирную пищу полезной

Если к пище, содержащей много жиров и углеводов, добавить специи, то можно добиться положительного эффекта, сообщает iReactor.

Специи.
Специи.
СС0

Об этом заявили ученые Университета штата Пенсильвания. Они взяли базилик, черный перец, корицу, кориандр и другие пряности и начали добавлять их в блюда, которые ели испытуемые. Это были 12 мужчин от 40 до 65 лет, которые имели лишний вес или страдали ожирением.

Каждый ел три варианта блюда, содержащих большое количество жиров и углеводов. Среди них были как блюда без специй, так и еда с 2−6 граммами приправ.

После у мужчин брали кровь на анализ. Оказалось, что те, кто жирную ел пищу с приправами более низкие показатели воспаления по сравнению с теми, кто ел блюда с меньшим содержанием пряностей.

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