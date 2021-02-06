Ученые рассказали, как за один час в день можно продлить себе жизнь

Японские ученые выяснили, что ежедневные прогулки влияют на продолжительность жизни. Эти же люди меньше тратятся на медицинские услуги.

Специалисты в течение 13 лет наблюдали за 27 тысячами добровольцев в возрасте от 40 до 79 лет.

Выяснилось, что участники, которые ходили как минимум один час в день, в среднем жили дольше, чем люди с низкой физической активностью, пишут РИА «Новости». У таких любителей погулять на долголетие даже не влияет лишний вес.

Они также меньше обращались к врачам — мужчины с помощью ходьбы сократили эти расходы на 7,6%, женщины — на 2,7%. Затраты на медицину не увеличиваются даже с годами.

Чтобы прогулка точно стала причиной долголетия, японские ученые советуют ходить в быстром темпе, делая за минуту не менее ста шагов.