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Здоровье

Ученые рассказали, как защитить мозг от старческого слабоумия

Чтобы уменьшить симптомы болезни Альцгеймера, следует придерживаться специальной диеты. К такому выводу пришла команда из Университета Южной Калифорнии, сообщает Хроника.инфо.

Пожилой человек.
Пожилой человек.
СС0

Для эксперимента исследователи вывели грызунов, генетически запрограммированных на развитие болезнь Альцгеймера. Мыши на специальной диете демонстрировали восстановление памяти и улучшенные зрительно-пространственные навыки. Например, они смогли найти выход из лабиринта так же хорошо, как и здоровые мыши.

В спецдиете ставку делали на соединения EGCG, которое встречается в больших количествах в зелёном чае. Это антиоксидант, предотвращающий образование свободных радикалов в организме. Он защищает от повреждения клеток и молекул.

Также в диете для больных Альцгеймером повысили содержание феруловой кислоты (ФК), которая содержится в таких продуктах питания, как морковь, овёс и помидоры. Этот антиоксидант помогает при лечении кожи: солнечных ожогов и морщин.

Ученые добились хороших результатов на опытах с мышами. Пока они не уверены, что их открытие также хорошо сработает на человеческом мозге, но добавки могут быть полезны в сочетании с лекарствами для профилактики или замедления симптомов слабоумия.

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