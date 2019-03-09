Ученые рассказали, как защитить мозг от старческого слабоумия

Для эксперимента исследователи вывели грызунов, генетически запрограммированных на развитие болезнь Альцгеймера. Мыши на специальной диете демонстрировали восстановление памяти и улучшенные зрительно-пространственные навыки. Например, они смогли найти выход из лабиринта так же хорошо, как и здоровые мыши.



В спецдиете ставку делали на соединения EGCG, которое встречается в больших количествах в зелёном чае. Это антиоксидант, предотвращающий образование свободных радикалов в организме. Он защищает от повреждения клеток и молекул.



Также в диете для больных Альцгеймером повысили содержание феруловой кислоты (ФК), которая содержится в таких продуктах питания, как морковь, овёс и помидоры. Этот антиоксидант помогает при лечении кожи: солнечных ожогов и морщин.



Ученые добились хороших результатов на опытах с мышами. Пока они не уверены, что их открытие также хорошо сработает на человеческом мозге, но добавки могут быть полезны в сочетании с лекарствами для профилактики или замедления симптомов слабоумия.