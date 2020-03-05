Ученые рассказали, какая группа населения подвержена заражению коронавирусом меньше всего

Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР опубликовал обзор 72 314 случаев заражения, из них только 1% приходится на категорию от 0 до 19 лет, пишут «Известия».
Российские вирусологи полагают, что это связанно с крепкой иммунной системой ребенка, но точной информации по данной теме очень мало.
Основная группа риска по заражению — это люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями.
Спасает несовершеннолетних также родительская забота и то, что детские учреждения первыми закрывают на карантин.
В конце января появились сообщения, согласно которым женщина, зараженная коронавирусом, родила здоровую девочку в больнице Харбина. Роженица с положительным результатом анализа на COVID-19 поступила в больницу на 38-й неделе беременности.
Чтобы снизить риски для здоровья мамы и ребенка, медики решили сделать ей кесарево сечение. После рождения девочку отправили на карантин, а затем дважды взяли анализы и получили отрицательный результат.