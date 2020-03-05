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Здоровье

Ученые рассказали, какая группа населения подвержена заражению коронавирусом меньше всего

Эксперты назвали категорию людей, которая меньше остальных подвержена заражению коронавирусом. Оказалось, что COVID-19 меньше всего болеют подростки и дети.

Ребенок в костюме
Ребенок в костюме
СС0

Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР опубликовал обзор 72 314 случаев заражения, из них только 1% приходится на категорию от 0 до 19 лет, пишут «Известия».

Российские вирусологи полагают, что это связанно с крепкой иммунной системой ребенка, но точной информации по данной теме очень мало.

Основная группа риска по заражению — это люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Спасает несовершеннолетних также родительская забота и то, что детские учреждения первыми закрывают на карантин.

В конце января появились сообщения, согласно которым женщина, зараженная коронавирусом, родила здоровую девочку в больнице Харбина. Роженица с положительным результатом анализа на COVID-19 поступила в больницу на 38-й неделе беременности.

Чтобы снизить риски для здоровья мамы и ребенка, медики решили сделать ей кесарево сечение. После рождения девочку отправили на карантин, а затем дважды взяли анализы и получили отрицательный результат.

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