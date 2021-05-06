Ученые рассказали, какова идеальная продолжительность и частота секса

Большой обзор о том, какова польза от секса для здоровья, сколько раз им лучше заниматься и какова его идеальная продолжительность, опубликовало РИА «Новости» в разделе «Наука». Речь в статье идет именно о том, как смотрят на этот увлекательный процесс ученые. Рассказываем о выводах ученых.

Чем больше , тем лучше

По подсчетам британских ученых, у мужчин, занимающихся любовью дважды в неделю, риск преждевременной смерти вполовину ниже, чем у их ровесников, вступающих в половой контакт только раз в месяц.

Этот вывод критиковали, и в первую очередь — потому, что высокая сексуальная активность просто свидетельствует о том, что организм крепкий от рождения.

Однако позже еще несколько исследований пдтвердили эти выводы. Например, международная команда ученых, проанализировав данные более 15 тыс. взрослых американцев, тоже обнаружила корреляцию между активной сексуальной жизнью и низким риском смерти от всех причин, в том числе от рака и болезней сердца.

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Здоровое сердце

Американские исследователи заметили: пары, занимающиеся любовью хотя бы дважды в неделю, в среднем реже болеют респираторными инфекциями. Причина — иммуноглобулины класса, А (IgA), оберегающие слизистую от вирусов. В слюне сексуально активных добровольцев уровни этих антител почти в два раза выше, чем у их ровесников, редко вступающих в половой контакт.

Кроме того, частый секс предотвращает серьезные проблемы с сердцем.

Медицина. Здоровье. Сердце. Врач. СС0

Как выяснили специалисты, у людей, занимающихся любовью не более раза в месяц, повышен уровень гомоцистеина. Накапливаясь в организме, это вещество атакует внутреннюю стенку артерий.

В результате образуются тромбы и атеросклеротические бляшки, из-за которых развиваются сердечно-сосудистые заболевания.

А вот у тех, кто часто практикует секс, концентрация гомоцистеина значительно ниже.

Любовь. Желание. Pixabay.com

Натуральное болеутоляющее

Секс уменьшает головную боль, а иногда и вовсе избавляет от нее — к такому выводу пришли немецкие ученые, опросив почти тысячу пациентов с хроническими мигренями.

Авторы работы предполагают, что болеутоляющий эффект связан с действием эндорфинов, выработка которых возрастает во время полового акта.

Любовь. Желание. Pixabay.com

Наука об удовольствии

Получить удовольствие от секса мужчинам, как правило, легче, чем женщинам.

Однако, ученые из Университета Индианы выяснили: есть четыре проверенные техники, которые помогают женщинам испытать оргазм. Это «наклон» (Angling), «раскачивание» (Rocking), «малая глубина» (Shallowing) и «совмещение» (Pairing).

Первая предполагает интенсивные движения таза и бедер во время полового акта — это стимулирует эрогенные точки под разными углами. Особенности техник «раскачивания» и «малой глубины» понятны из названия. А вот «совмещение» подразумевает использование сразу двух или трех способов одновременно.

Исследователи сделали такие выводы после опроса более трех тысяч женщин в возрасте от 18 до 93 лет об их сексуальной жизни.

Секс. CCO

Идеальная продолжительность секса

Тем не менее почти 17% женщин заявили, что никогда не испытывают оргазм. Причина — недостаточная продолжительность полового акта.

Чтобы и мужчина, и женщина получили удовольствие от секса, он должен длиться не менее 13 минут — точнее, 13,41. А некоторым нужно и вовсе почти полчаса.

При этом, как выяснили американские ученые, чем дольше половой акт, тем лучше и бодрее чувствуют себя партнеры.

Если же на все про все уходит меньше десяти минут, то человек чаще всего испытывает упадок сил и после ничего не хочет делать.