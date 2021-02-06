Ученые рассказали, какой напиток поможет людям, перенесшим инфаркт и инсульт

Они проводили исследование в течение 20 лет и наблюдали за здоровьем 46 тыс. людей.

Так ученые выявили связь между употреблением зеленого чая и долголетием, пишет ТАСС.

Участникам исследований было от 40 до 79 лет. За два десятка лет они пережили 9,2 тыс. инсультов, инфарктов и других серьезных сбоев в работе сердца и сосудов, угрожающих жизни человека.

Анализ их диеты показал, что частота употребления двух типов напитков — зеленого чая и кофе — очень сильно влияла на продолжительность жизни.

«Наши наблюдения показывают, что употребление одной-шести чашек зеленого чая в неделю уменьшало вероятность смерти жертв инсультов и инфарктов на 27%, а употребление семи и более чашек снижало эти шансы на 60%. При этом важно понимать, что в Японии зеленый чай обычно употребляется без подсластителей, тогда как в кофе японцы обычно добавляют молоко и сахар», — заявил профессор университета Осаки Хироясу Исо.

Кофе при употреблении не менее двух чашек в день также снижал вероятность смерти людей, на 40% понижал вероятность возникновения повторного инфаркта, но никак не влиял на частоту инфарктов.

Какие именно компоненты зеленого чая и кофе так влияют на человека — это ученым еще предстоит выяснить.