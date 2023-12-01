1 декабря
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Здоровье

Ученые рассказали, какой продукт предотвращает психические расстройства

Стало известно, что бактерии в йогуртах уменьшают риск депрессии, сообщает "Лента.ру".

Йогурт, ягоды, завтрак.
Йогурт, ягоды, завтрак.
СС0

Оказалось, что нарушения в микробиоте кишечника способствуют развитию психических заболеваний. А ферменты, которые содержатся в йогурте, помогают наладить пищеварение и уменьшить вероятность возникновения депрессии или тревожного расстройства.

Однако у работы с кишечными бактериями есть проблемы: их огромное количество, поэтому определить, что делают конкретные бактерии и как взаимодействуют с другими микроорганизмами очень сложно.

Ранее стало известно, какой продукт продлевает жизнь. Оказалось, что это куриные яйца. Они обеспечивают человека качественным белком, необходимым для здорового функционирования организма и долгой жизни.

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