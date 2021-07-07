8 июля
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Здоровье

Ученые рассказали, какую диету нужно соблюдать перед прививкой от «короны»

Биотехнологи выяснили, какое питание лучше всего помогает выработать организму антитела после прививки.

Завтрак. Каша. Диета.
Завтрак. Каша. Диета.
СС0

Оказалось, что для результативного иммунного ответа нужно поддерживать нормальный уровень витамина Е и железа, но быть осторожнее с полиненасыщенной жирной кислотой омега-3, пишут «Известия».

Перед вакцинацией лучше всего исключить фастфуд, большое количество кондитерских изделий, сильно сладкую или соленую пищу.

Также для иммунизации важно избегать стресса. Снизить напряжение поможет употребление пищевых волокон. Наиболее богатые их источники — сухофрукты и бобовые, а также продукты на основе цельного зерна. Они есть в хлебе и фруктах.

Хорошо на иммунитет влияет качественный белок, который содержится в нежирном мясе, рыбе, курице и бобовых.

Витамин Е — еще один «лучший друг» перед вакцинацией. У людей, которые принимали по 200 мг витамина Е в сутки, отмечался лучший иммунный ответ.

Витамином Е богаты растительные масла, орехи, жирная рыба, а также авокадо и манго. Железо можно получить из морепродуктов, мяса и бобовых, а также из субпродуктов.

Ученые также отмечают, что лишний вес и богатая жирами диета могут негативно повлиять на выработку антител.

В частности, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. Ломоносова Роман Зиновкин рассказал, что при вакцинации Pfizer у людей с избыточным весом вырабатывается меньше антител к коронавирусу, чем у пациентов без ожирения.

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