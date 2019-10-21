Ученые рассказали, можно ли «заесть» сладостями стресс и депрессию

Они ели фрукты
Ученые исследовали питание двух групп молодых людей. Одна придерживалась средиземноморской диеты, другая была контрольной.
Что ели испытуемые?
- Они ели на шесть порций фруктов и овощей в неделю больше по сравнению с контрольной группой.
- Они потребляли в день по три порции зерновых, белка (нежирного мяса, яиц, тофу и бобовых), молочных продуктов без сахара в неделю.
- В рацион входили по три столовые ложки орехов и семян, а также две столовые ложки оливкового масла, три порции рыбы в неделю.
- В блюда добавляли специи, включая куркуму и корицу.
Для оценки их психического здоровья использовали анкеты. Оказалось, у тех, кто был на диете, уровень депрессии от «глубокой» снизился до «умеренной», также снизился уровень тревоги и стресса.
Они поглощали сладости
В контрольной группе участников, питание которых не изменилось (высокое содержание рафинированных углеводов, обработанных и сладких продуктов и напитков), показатели депрессии остались прежними — в диапазоне «средней тяжести».
Возможно, дело в таком факторе риска депрессии, как воспалительные процессы в организме — продукты с высокой степенью обработки увеличивают воспаление, — отметил один из авторов исследования.