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Здоровье

Ученые рассказали, можно ли заразиться COVID-19 на пляже, в бане и SPA

Майские праздники и жаркая погода вынуждают жителей Алтайского края забыть о самоизоляции и отправиться на природу поближе к рекам. Однако ученые не рекомендуют так легкомысленно относится к своему здоровью, ведь в пресной воде выживаемость коронавируса выше, пишет РИА Новости.

Баня.
Баня.
Анна Зайкова

Ученые из Высшего совета по научным исследованиям Испании пришли к выводу, что в реках, озерах, пресноводных и необработанных водоемах выживаемость COVID-19 сохраняется. При их посещении необходимо принимать крайние меры предосторожности.

Однако при купании в морской воде, а также посещении бассейнов и СПА-салонов шанс заразиться является маловероятным.

Авторы объясняют свои выводы тем, что присутствующая в морской воде соль, вероятно, способствует деактивации вируса. При этом в бассейнах и СПА-салонах активно используются дезинфицирующие средства, чего также должно быть достаточно для его деактивации.

Кроме того, в саунах и паровых банях поддерживается температура свыше 60 градусов, которая тоже губительна для вируса.

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