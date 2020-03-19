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Здоровье

Ученые рассказали, можно ли заразиться корнавирусом во время секса

Самоизоляция и карантин — лучшее время, чтобы заняться не только чтением или уборкой в доме. Врачи предупреждают, что сексуальные эксперименты, на которые от скуки решаются люди, могут быть опасны, пишет «НВ».

Секс.
Секс.
unsplash.com

Наука уже давно выяснила, что секс — действенный метод борьбы со стрессом. И это то, что нужно во время панических настроений, связанных с пандемией. Однако, врачи говоря, что вирусы, в том числе SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, передается от человека к человеку при близком контакте.

Они перелетают вместе с микрокаплями при дыхании, чихании или кашле. Человек может быть заразным еще до появления каких-либо симптомов заболевания. Даже банальный поцелуй в щеку — настоящая «игра в рулетку», поскольку в этот момент люди активно обмениваются этими микрокаплями.

Поцелуи в губы представляют собой еще больший риск, подчеркивает Кристин Энглунд, медик из отделения инфекционных заболеваний клиники в Кливленде, штат Огайо.

По словам Энглунд, мы пока наука не знает, присутствует ли коронавирус в других жидкостях, которыми обмениваются партнеры при сексе. Такие исследования еще не проводились.

Пока лучше воздержаться от любых близких контактов с людьми, которые потенциально заражены, говорит она.

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