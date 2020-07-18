Ученые рассказали о новых симптомах COVID-19 на самых ранних стадиях

Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в журнале JAMA Dermatology.

Специалисты обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов энантему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке.

Всего в исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет. При этом сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19.

Ученые пока не могут сказать, насколько широко распространен симптом среди всех заболевших. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за время пандемии во всем мире выявили более 13,5 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали свыше 584 тыс. человек.