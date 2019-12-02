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Здоровье

Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров

Ученые Женевского университета выяснили, что переживание страха во сне помогает бороться со стрессом во время бодрствования, сообщают РИА Новости.

доктор сон
доктор сон
кино

В первом эксперименте исследователи проанализировали мозговую активность 18 человек во время сна. Участников эксперимента несколько раз будили и спрашивали, снились ли им кошмары.

Выяснилось, что островковая доля и поясная извилина головного мозга активизируются, когда человек испытывает стресс во сне.

Во втором эксперименте участвовали 89 человек. У тех, кому чаще всего снились плохие сны, в период бодрствования отмечалось снижение активности.

Так ученые сделали вывод, что кошмарные сновидения помогают справляться со стрессом в жизни.

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