Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров

В первом эксперименте исследователи проанализировали мозговую активность 18 человек во время сна. Участников эксперимента несколько раз будили и спрашивали, снились ли им кошмары.
Выяснилось, что островковая доля и поясная извилина головного мозга активизируются, когда человек испытывает стресс во сне.
Во втором эксперименте участвовали 89 человек. У тех, кому чаще всего снились плохие сны, в период бодрствования отмечалось снижение активности.
Так ученые сделали вывод, что кошмарные сновидения помогают справляться со стрессом в жизни.