Ученые рассказали о рисках разогрева еды в микроволновке

Не все умеют правильно разогревать еду в микроволновке и подвергают себя опасности, заявили ученые из Университета прикладных наук Нижнего Рейна.

Группа ученых под руководством профессора Александра Праге провела исследование. Оно показало, что современный способ разогрева еды в мироволновой печи подвергает людей опасности проникновения бактерий и пищевого отравления. Об этом сообщает «Рамблер».

Ученые разогрели еду и измерили ее температуру. У края порции она достигала 47 градусов, а в середине дошла только до 22. Таким образом, тепло в микроволновке средней мощности распределилось неравномерно.

Большинство людей, видя что еда разогрелась недостаточно, просто перемешивают ее, но такой способ может быть опасным, так как бактерии в пище не погибают при низких температурах. Они активизируются, когда человек немного подогревает еду, и становятся опасными.

Как правильно

Нужно разогревать еду в микроволновой печи на полной мощности. Температура блюда должна достигать 65 градусов после нагрева.

Кроме того, ученые советуют вытаскивать еду, перемешивать ее, а потом разогревать еще. Таким образом, тепло будет равномерным.