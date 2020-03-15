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Здоровье

Ученые рассказали о рисках разогрева еды в микроволновке

Не все умеют правильно разогревать еду в микроволновке и подвергают себя опасности, заявили ученые из Университета прикладных наук Нижнего Рейна.

Микроволновая печь.
Микроволновая печь.
CC0

Группа ученых под руководством профессора Александра Праге провела исследование. Оно показало, что современный способ разогрева еды в мироволновой печи подвергает людей опасности проникновения бактерий и пищевого отравления. Об этом сообщает «Рамблер».

Ученые разогрели еду и измерили ее температуру. У края порции она достигала 47 градусов, а в середине дошла только до 22. Таким образом, тепло в микроволновке средней мощности распределилось неравномерно.

Большинство людей, видя что еда разогрелась недостаточно, просто перемешивают ее, но такой способ может быть опасным, так как бактерии в пище не погибают при низких температурах. Они активизируются, когда человек немного подогревает еду, и становятся опасными.

Как правильно

Нужно разогревать еду в микроволновой печи на полной мощности. Температура блюда должна достигать 65 градусов после нагрева.

Кроме того, ученые советуют вытаскивать еду, перемешивать ее, а потом разогревать еще. Таким образом, тепло будет равномерным.

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