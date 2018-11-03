Ученые рассказали о риске образования рака горла из-за секса

Оральный секс на 50% увеличивает вероятность образования злокачественного образования в горле, пишет « В курсе.ру » со ссылкой на The Sun.

С конца 1990-х число людей, у которых диагностировали рак полости рта, выросло на 135%, причем заболевание все чаще обнаруживают у молодежи. Это связано с вирусом папилломы, который можно «подхватить» во время орального секса. Также это касается и вредных привычек, в частности, курения.

Чтобы защититься от этого вида рака, учены рекомендуют отказаться от орального секса, а также вовремя обращаться к врачу. Поводом могут быть: