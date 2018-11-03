Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 ноября -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье
271

Ученые рассказали о риске образования рака горла из-за секса

Оральный секс на 50% увеличивает вероятность образования злокачественного образования в горле, пишет «В курсе.ру» со ссылкой на The Sun.

Как сделать губы сексуальными.
Как сделать губы сексуальными.
опубликовано на yapokupayu.ru

С конца 1990-х число людей, у которых диагностировали рак полости рта, выросло на 135%, причем заболевание все чаще обнаруживают у молодежи. Это связано с вирусом папилломы, который можно «подхватить» во время орального секса. Также это касается и вредных привычек, в частности, курения.

Чтобы защититься от этого вида рака, учены рекомендуют отказаться от орального секса, а также вовремя обращаться к врачу. Поводом могут быть:

  • язвы во рту, которые не проходят более трех недель,
  • красные или белые пятна в ротовой полости,
  • необычные комки и вздутия, трудности с жеванием, глотанием,
  • онемение языка,
  • необъяснимые изменения в речи.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка