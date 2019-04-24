Ученые рассказали об опасности газированной минералки

К такому выводу пришла группа ученых под руководством Марка Перейры из Университета Миннесоты. В исследовании участвовало свыше 60 тысяч жителей Сингапура, оно проводилось 14 лет.
Оказалось, что у любителей газированной воды на 87% выше риск возникновения рака поджелудочной железы. Подобный эффект врачи связали с употреблением сладкой газировки, которая стимулирует повышенный синтез инсулина в организме.
Но даже лечебная минералка с газом может иметь побочный эффект при неправильном применении. Бывает, что из природной газированной воды газ естественным образом исчезает, и перед розливом в бутылки его снова искусственно добавляют в воду.
По мнению врачей-гастроэнтерологов, «не родной» газ может помешать усвоению минеральных веществ самой воды.
Необходимо следовать рекомендациям медиков и даже принимая лечебную «газировку» соблюдать правила. При хроническом гастрите с повышенной кислотностью и язве минералку пьют быстро, почти «залпом», а при нормальной и пониженной кислотности — медленно, маленькими глотками.