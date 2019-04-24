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Здоровье

Ученые рассказали об опасности газированной минералки

Употребление газированных напитков может спровоцировать ряд тяжелых заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе онкологических болезней, пишет «Российская газета».

Лаборатория. Наука.
Лаборатория. Наука.
открытые источники в интернете

К такому выводу пришла группа ученых под руководством Марка Перейры из Университета Миннесоты. В исследовании участвовало свыше 60 тысяч жителей Сингапура, оно проводилось 14 лет.

Оказалось, что у любителей газированной воды на 87% выше риск возникновения рака поджелудочной железы. Подобный эффект врачи связали с употреблением сладкой газировки, которая стимулирует повышенный синтез инсулина в организме.

Но даже лечебная минералка с газом может иметь побочный эффект при неправильном применении. Бывает, что из природной газированной воды газ естественным образом исчезает, и перед розливом в бутылки его снова искусственно добавляют в воду.

По мнению врачей-гастроэнтерологов, «не родной» газ может помешать усвоению минеральных веществ самой воды.

Необходимо следовать рекомендациям медиков и даже принимая лечебную «газировку» соблюдать правила. При хроническом гастрите с повышенной кислотностью и язве минералку пьют быстро, почти «залпом», а при нормальной и пониженной кислотности — медленно, маленькими глотками.

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