Ученые рассказали, почему из-за стресса люди ускоренно стареют

Стресс ускоряет процесс старения, это происходит из-за гена Klotho, выяснили американские ученые из Бостонского университета. Исследование проводилось над тремя сотнями американских ветеранов, большинство которых страдали от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), возникшего на фоне боевых действий в Ираке и Афганистане, пишет Lenta.ru.

Добровольцы сдали образцы крови для генетического анализа, им также провели магнитно-резонансную томографию для изучения структуры и функций мозга.

Те из участников эксперимента, у кого в гене Klotho были специфические мутации и проявлялись самые тяжелые симптомы ПТСР, демонстрировали самые сильные признаки ускоренного клеточного старения. По словам ученых, результаты помогают понять физиологию преждевременного износа клеток и делают белки, кодируемые геном Klotho, потенциальной мишенью для лекарств, предназначенных для борьбы с возрастным воспалением, метаболической дисфункцией и нарушениями нервной системы.

Известно, что снижение активности белка Klotho связано со старением. Его повышенная экспрессия в клетках подопытных мышей увеличивает продолжительность жизни грызунов.