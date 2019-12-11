Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 декабря -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Ученые разработали препарат, который «морит голодом» рак груди

У пациентов с тройным негативным раком груди появилась надежда благодаря новому лекарственному препарату, который убивает подпитывающие рост раковых клеток белки, сообщает «Медикфорум» со ссылкой на The Daily Mail.

Как побороть хронический рак?
Как побороть хронический рак?
Фото предоставлено рекламодателем

Ученые разработали лекарство, останавливающее наиболее смертоносную форму рака груди. Экспериментальная терапия уже показала свою эффективность на живых клетках опухолей человека в лаборатории, а также на лабораторных мышах.

Терапия предотвратила распространение или метастазирование болезни. Ее авторы надеются на аналогичный успех в ходе опытов с участием живых пациентов.

Тройной негативный рак груди — это очень жесткий диагноз, при котором остается мало вариантов лечения. Опухоль часто метастазирует, дает рецидивы и приводит к смерти. При этом жертвами нередко бывают именно молодые женщины.

«Полученные нами выводы предполагают, что EZH2 выборочно уничтожается такими препаратами, как MS1943. А это делает наш экспериментальный препарат перспективным терапевтическим направлением борьбы с тройным негативным раком груди», — отметил директор по терапевтическим открытиям Mount Sinai Center доктор Цзян Цзин.

Лекарственный препарат под условным названием MS1943 уничтожает белок под названием EZH2, который подпитывает рост этих опухолей — морит голодом. Причем на здоровые клетки он не воздействует.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость