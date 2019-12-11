Ученые разработали препарат, который «морит голодом» рак груди

Ученые разработали лекарство, останавливающее наиболее смертоносную форму рака груди. Экспериментальная терапия уже показала свою эффективность на живых клетках опухолей человека в лаборатории, а также на лабораторных мышах.
Терапия предотвратила распространение или метастазирование болезни. Ее авторы надеются на аналогичный успех в ходе опытов с участием живых пациентов.
Тройной негативный рак груди — это очень жесткий диагноз, при котором остается мало вариантов лечения. Опухоль часто метастазирует, дает рецидивы и приводит к смерти. При этом жертвами нередко бывают именно молодые женщины.
«Полученные нами выводы предполагают, что EZH2 выборочно уничтожается такими препаратами, как MS1943. А это делает наш экспериментальный препарат перспективным терапевтическим направлением борьбы с тройным негативным раком груди», — отметил директор по терапевтическим открытиям Mount Sinai Center доктор Цзян Цзин.
Лекарственный препарат под условным названием MS1943 уничтожает белок под названием EZH2, который подпитывает рост этих опухолей — морит голодом. Причем на здоровые клетки он не воздействует.