Ученые сообщили об угрозе еще одной пандемии из-за нового вируса Khosta-2

Новый коронавирус Khosta-2 обнаружили у летучих мышей, которые проживают в России. Журнал Science Alert сообщает , что из-за них может начаться новая пандемия.

Впервые вирус обнаружили в 2020 году российские исследователи. Его нашли подковоносов, которые обитают в Сочинском национальном парке.

Тогда ученые сочли Khosta-2 безопасным для человека. Но дальнейшие исследования показали обратное.

Вирус взаимодействует с тем же входным рецептором, что и известный коронавирус SARS-CoV-2.

При этом на Khosta-2 не действуют вакцины от COVID-19. К антителам перенесших ковид вирус также устойчив.

Кстати, смертность от коронавируса снизилась, а заболеваемость вышла на верхнее плато.