Ученые сообщили об угрозе еще одной пандемии из-за нового вируса Khosta-2

Впервые вирус обнаружили в 2020 году российские исследователи. Его нашли подковоносов, которые обитают в Сочинском национальном парке.
Тогда ученые сочли Khosta-2 безопасным для человека. Но дальнейшие исследования показали обратное.
Вирус взаимодействует с тем же входным рецептором, что и известный коронавирус SARS-CoV-2.
При этом на Khosta-2 не действуют вакцины от COVID-19. К антителам перенесших ковид вирус также устойчив.
Кстати, смертность от коронавируса снизилась, а заболеваемость вышла на верхнее плато.