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Здоровье

Ученые спрогнозировали увеличение количества заболевших старческим слабоумием

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета сделали новый прогноз увеличения количества случаев деменции, пишет «Медпортал». По их данным, к 2050 году число пациентов с этой проблемой утроится и составит 152 млн человек.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

Наибольшая нагрузка в отношении роста заболеваемости придется на Африку и Ближний Восток.

Авторы исследования прогнозируют, что увеличение доступности образования может предупредить 6,2 млн случаев деменции к 2050 году. Ожидаемые тенденции, касающиеся курения, массы тела и уровня сахара в крови дадут практически то же количество случаев — 6,8 млн.

«Улучшения в образе жизни в развитых странах и других местах — включая улучшение доступности образования и внимание к здоровью сердца — снизили заболеваемость в последние годы, но общее количество случаев деменции увеличивается в связи со старением населения. Кроме того, ожирение, диабет и сидячий образ жизни все больше распространяются среди молодых людей. Это факторы риска», — сказала Мария Каррилло, ведущий научный сотрудник Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера.

Согласно данным американский Национального института старения, к 2050 году люди старше 65 лет будут составлять 16% населения планеты.

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