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Здоровье

Ученые спрогнозировали в следующем году начало эпидемии другого опасного вируса

Следующей зимой может начаться эпидемия гриппа по всему миру. Причиной ее станут меры по сдерживанию коронавируса, которые оказали влияние на общий популяционный иммунитет к другим респираторным заболеваниям, пишет Ura.ru.

Дети. Вирус.
Дети. Вирус.
СС0.

Ограничительные меры из-за пандемии привели к тому, что в этот осенне-зимний сезон резко сократилась заболеваемость гриппом, рассказал заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

«Как только меры по предотвращению новой коронавирусной инфекции будут ослаблены, естественным образом начнут быстрее распространяться и другие респираторные вирусы, включая грипп. В результате можно будет ожидать роста заболеваемости по сравнению с 2020 годом», — подчеркнул специалист.

Кроме того, экспертное сообщество ставит под вопрос эффективность вакцинации от гриппа. С 1 сентября 2020 года по 1 января 2021 года было собрано почти в 100 раз меньше геномных последовательностей вируса по сравнению с тем же периодом годом ранее, заявили специалисты Вашингтонского университета в Сиэтле и Центра исследования рака Фреда Хатчинсона.

По их словам, ученые могли пропустить штаммы, которые будут циркулировать в Северном полушарии в следующем сезоне. Это приведет к крупномасштабной эпидемии гриппа.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в конце 2021 года появится комбинированная вакцина, защищающая сразу от гриппа и коронавируса. Клинические испытания препарата начнутся в начале 2022 года.

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