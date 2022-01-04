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Здоровье

Ученые связали сахар с развитием психических расстройств

Повышенное потребление сахара оказалось фактором риска развития психических заболеваний, особенно у подростков. Чем больше сахара потребляет пациент, тем тяжелее симптомы, пишет «Медпортал».

Сахар.
Сахар.
CC0

Ожирение, диабет второго типа, кариес — это только часть заболеваний, связанных со сладостями. Теперь к списку добавились и психические расстройства. Ученые из Японии выяснили, что подростки, у которых возникают проблемы с психикой, потребляют примерно в 2,5 раза больше сахара, чем здоровые люди.

При этом, чем больше сахара потребляют, например, больные с шизофренией, тем тяжелее симптомы их расстройства.

Причина такой взаимосвязи может скрываться в генах. Чтобы проверить это, ученые взяли мышей с геном предрасположенности к психическим расстройствам. Когда животные в своем развитии соответствовали по возрастному критерию определению «подростковый», их усиленно кормили сахаром.

В результате у них появились разнообразные симптомы психических нарушений: снижение памяти, гиперактивность, аномальные показатели ЭЭГ и другие признаки.

Также у мышей выявили поражение мелких сосудов головного мозга (церебральную микрососудистую ангиопатию) — это основной фактор развития когнитивных нарушений и сосудистой деменции. Аналогичные нарушения наблюдаются и у пациентов с шизофренией и биполярным расстройством.

Предотвратить развитие этих патологий помогли нестероидные противовоспалительные. Они подавили не только разрушение сосудов в мозгу, но и купировали часть психиатрических симптомов.

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