Ученые связали «синдром разбитого сердца» с онкологией

Японские ученые пришли к выводу о том, что «синдром разбитого сердца» может быть связан с раком, пишет «Собеседник». Из 1 600 пациентов каждый шестой впоследствии заболевал раком.

Что такое «синдром разбитого сердца»

Его также называют стрессовой кардиомиопатией, является временным состоянием. Оно может быть вызвано стрессовыми ситуациями и расставанием.

По сведениям из Википедии, кардиомиопатия такоцабо (от яп. такоцубо — ловушка для осьминога) — это вид неишемической кардиомиопатии, при котором развивается внезапное преходящее снижение сократимости миокарда (сердечной мышцы).

Как пишет медицинское издание WebMd, синдром разбитого сердца вызывает внезапную сильную боль в груди и одышку, которую можно принять за сердечный приступ. Эти симптомы являются реакцией на резкое увеличение гормонов стресса, возникающее из-за расставания с любимым человеком или неудачной влюбленности.

Как он связан с раком?

По данным исследователей, 90% пациентов в этой категории составляют женщины. Чаще всего у них диагностировали опухоли груди, желудочно-кишечного тракта, легких, органов репродуктивной системы и кожи.

Из-за сильных переживаний одна часть сердца перестает нормально работать, что может привести к тому, что остальная часть органа перенимает нагрузку, считают ученые. Это создает дисбаланс в работе всей сердечно-сосудистой системы.

Доктора смогли выявить только связь между раком и «синдромом разбитого сердца», но не то, что именно стресс от неудачной любви провоцирует развитие болезни. Сейчас они собираются проводить больше исследований в этой области.

«На первом этапе работы мы не нашли причину связи между онкологией и такоцубо-синдромом, она просто существует. Но если вы пережили сильнейший стресс, то это не повод для тревоги. Нужно собраться с духом и без паники пройти дополнительное обследование, чтобы проверить вероятность развития в организме злокачественных процессов», — цитирует исследователя Medical Note,

Ранее французские ученые обнаружили связь между ежедневным употреблением сладких напитков и риском развития рака. Оказалось, что стакан сладкой газировки, при ежедневном употреблении, повышает риск развития рака молочной железы на 22% и общего развития онкологии на 18%.