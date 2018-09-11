Ученые установили, что полезнее есть один раз в день

Американские ученые доказали, что увеличение промежутков между приемами пищи улучшает общее состояние организма. При этом можно употреблять в пищу продукты привычной калорийности, пишет « Российская газета ».

Подопытных грызунов разделили на три группы: одной обеспечили круглосуточный доступ к еде, другой позволили потреблять на 30% меньше калорий, а третьей — питаться один раз в день, однако при этом потребляли примерно столько же калорий, что и грызуны из первой группы.

Увеличение промежутков голодания привело к улучшению общих показателей здоровья и жизнеспособности у самцов мышей, заверил доктор Рафаэль де Кабо из Национального института по проблемам старения в США.

«Вероятно, голодание восстанавливало важные механизмы, которые не успевали сохраниться при непрерывном потреблении пищи», — отметил исследователь. Исследование, которое провели на 292 мышах, развенчало устоявшееся утверждение, что питаться следует часто маленькими порциями.