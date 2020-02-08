Ученые установили, что склонность к раку формируется в детстве

Международная группа ученых впервые расшифровала генетическую информацию 38 видов раковых клеток. Это позволит успешнее лечить пациентов со смертельными недугами.
Участники исследования сравнили механизм возникновения рака с пазлом, состоящим из 100 тыс. фрагментов. Полученная информация о происхождении и развитии опухолей поможет разработать новые способы ранней диагностики рака и более направленные методы терапии.
Причиной любого варианта рака является мутация в ДНК, однако до последнего времени было мало что известно о том, почему и где именно происходит взлом генетического кода, провоцирующего разрастание клеток.
В ходе исследования ученые смогли полностью расшифровать генетическую информацию раковых клеток почти 2,8 тыс пациентов, страдавших от 38 различных вариантов онкологии.
В результате исследователи сделали несколько серьезных открытий, касающихся так называемых драйверных мутаций и неожиданных генетических совпадений в раковых клетках разных тканей. В том числе и то, что склонность к раку формируется намного раньше, чем возникает болезнь.