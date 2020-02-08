Ученые установили, что склонность к раку формируется в детстве

Склонность к отдельным видам рака формируется у человека за несколько десятилетий до постановки диагноза, иногда это происходит уже в детстве. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, которое более 10 лет проводили порядка 1,3 тыс. ученых из 37 стран, сообщило ВВС.

Международная группа ученых впервые расшифровала генетическую информацию 38 видов раковых клеток. Это позволит успешнее лечить пациентов со смертельными недугами.

Участники исследования сравнили механизм возникновения рака с пазлом, состоящим из 100 тыс. фрагментов. Полученная информация о происхождении и развитии опухолей поможет разработать новые способы ранней диагностики рака и более направленные методы терапии.

Причиной любого варианта рака является мутация в ДНК, однако до последнего времени было мало что известно о том, почему и где именно происходит взлом генетического кода, провоцирующего разрастание клеток.

В ходе исследования ученые смогли полностью расшифровать генетическую информацию раковых клеток почти 2,8 тыс пациентов, страдавших от 38 различных вариантов онкологии.

В результате исследователи сделали несколько серьезных открытий, касающихся так называемых драйверных мутаций и неожиданных генетических совпадений в раковых клетках разных тканей. В том числе и то, что склонность к раку формируется намного раньше, чем возникает болезнь.