Ученые установили, как на профилактику рака влияет физкультура

Физические нагрузки помогают в значительной степени снизить риск заболеваемости раком. Об этом пишет «Медицинский портал» со ссылкой на исследование одного из западных институтов.

Медики проанализировали состояние 750 тыс. пациентов и сделали следующий вывод. Тот, кто активно занимается спортом и физкультурой, в меньшей степени подвержен риску заболеть раком толстой кишки, раком молочной железы, раком тела матки, раком печени, лимфомой и миеломой.

Физическая активность должна составлять около 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности или 75 минут интенсивных физических упражнений в неделю.

Ученые предполагают, что активные тренировки или даже зарядки запускают в организме человека биологические процессы, которые могут повлиять на механизмы возникновения рака.