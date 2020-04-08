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9 апреля
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Здоровье

Ученые узнали, как коронавирус влияет на сердце

Коронавирусная инфекция способна негативно влиять на работу сердца, установили ученые из США. Исследование опубликовано на MedicalXpress.

Медицина. Здоровье. Сердце. Врач.
Медицина. Здоровье. Сердце. Врач.
СС0

Как сообщает РИА Новости, снижение сердечной функции наблюдается при тяжелом протекании болезни. Уточняется, что у части пациентов эти изменения являются следствием воспалительной реакции. У других пациентов, а это происходит в связи с возникновением очага инфекции в сердечной мышце.

Специалисты отмечают две проблемы, связанные с работой сердечно-сосудистой системы.

Это сердечная недостаточность и аритмия, которая может быть вызвана побочными эффектами лекарств, принимаемых для лечения коронавирусной инфекции.

В то же время исследователи еще не сумели найти точных данных о том, могут ли подобные препараты оказывать негативное воздействие на работу сердца и рекомендуют пациентам продолжать применять лекарства, если лечащий врач не дал иных указаний.

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