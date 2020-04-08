Ученые узнали, как коронавирус влияет на сердце

Как сообщает РИА Новости, снижение сердечной функции наблюдается при тяжелом протекании болезни. Уточняется, что у части пациентов эти изменения являются следствием воспалительной реакции. У других пациентов, а это происходит в связи с возникновением очага инфекции в сердечной мышце.

Специалисты отмечают две проблемы, связанные с работой сердечно-сосудистой системы.

Это сердечная недостаточность и аритмия, которая может быть вызвана побочными эффектами лекарств, принимаемых для лечения коронавирусной инфекции.

В то же время исследователи еще не сумели найти точных данных о том, могут ли подобные препараты оказывать негативное воздействие на работу сердца и рекомендуют пациентам продолжать применять лекарства, если лечащий врач не дал иных указаний.