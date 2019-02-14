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Здоровье

Ученые выяснили, чем алкоголь опасен женщинам

Учеными доказана связь между употреблением алкоголя и появлениям рака груди у женщин. Однако сами представительницы прекрасного пола в большинстве своем не осведомлены об этой зависимости. К такому выводу пришли в ходе исследования ученые из университета Флиндерса (Австралия), пишет «Российская газета».

Алкоголь хотят продавать ближе к школам.
Алкоголь хотят продавать ближе к школам.
Михаил Хаустов

В зоне самого высокого риска появления рака от употребления алкоголя находятся женщины в возрасте от 45 до 64 лет.

Эмма Миллер,
доктор, ведущий автор исследования:

Существует низкий уровень осведомленности об установленной связи между алкоголем и раком молочной железы и некоторая путаница в отношении риска, учитывая общественное мнение о том, что не у всех пьющих есть рак молочной железы. Сегодня алкоголь в Австралии для взрослого населения считается основным источником удовольствия и определяет главные события в жизни людей.

Опрос среди женщин продемонстрировал, что большинство из них связывает употребление спиртного с краткосрочными рисками, искренне полагая, что в небольших дозах алкоголь полезен для сердца и организма в целом.

Эмма Миллер,
доктор, ведущий автор исследования:

Женщины знают, что алкоголь может привести к появлению избыточного веса, нарушениям психического здоровья, но о его влиянии на развитие рака многим кажется мифом.

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