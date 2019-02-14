Ученые выяснили, чем алкоголь опасен женщинам

В зоне самого высокого риска появления рака от употребления алкоголя находятся женщины в возрасте от 45 до 64 лет.

Существует низкий уровень осведомленности об установленной связи между алкоголем и раком молочной железы и некоторая путаница в отношении риска, учитывая общественное мнение о том, что не у всех пьющих есть рак молочной железы. Сегодня алкоголь в Австралии для взрослого населения считается основным источником удовольствия и определяет главные события в жизни людей.