Ученые выяснили, чем алкоголь опасен женщинам

В зоне самого высокого риска появления рака от употребления алкоголя находятся женщины в возрасте от 45 до 64 лет.
Эмма Миллер,
доктор, ведущий автор исследования:
Существует низкий уровень осведомленности об установленной связи между алкоголем и раком молочной железы и некоторая путаница в отношении риска, учитывая общественное мнение о том, что не у всех пьющих есть рак молочной железы. Сегодня алкоголь в Австралии для взрослого населения считается основным источником удовольствия и определяет главные события в жизни людей.
Опрос среди женщин продемонстрировал, что большинство из них связывает употребление спиртного с краткосрочными рисками, искренне полагая, что в небольших дозах алкоголь полезен для сердца и организма в целом.
Эмма Миллер,
доктор, ведущий автор исследования:
Женщины знают, что алкоголь может привести к появлению избыточного веса, нарушениям психического здоровья, но о его влиянии на развитие рака многим кажется мифом.