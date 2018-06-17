Ученые выяснили, чем полезен секс в 45+

Ученые из Австралии, сотрудничающие с университетом Вуллонгонга, провели исследование 6 тысяч человек и установили, что регулярные занятия сексом приводит к большей активности мозга и повышению эффективности памяти.

При занятии сексом в мозге вырабатываются гормоны удовольствия окситоцин и дофамин. Они приводят к восстановлению нейронных связей, а также обеспечивают поддержку тонуса кратковременной памяти для людей в возрасте от 45 до 60 лет. У волонтеров 50-60 лет постоянная половая жизнь оказывает положительное влияние на когнитивную функцию мозга.



Люди, активно занимающиеся сексом, могут решать достаточно сложные математические задачи в отличие от тех, кто к этому возрасту уже прекращает заниматься сексом. Кроме того, что в пенсионном возрасте у людей с постоянной сексуальной жизнью реже регистрируют болезнь Альцгеймера и другие проблемы, относящиеся к памяти.