Ученые выяснили, чем полезен секс в 45+

Люди, которые активно занимаются сексом в возрасте 45-60 лет, могут решать сложные математические задачи и меньше страдают от потери памяти, сообщает РЕН-ТВ.
Ученые из Австралии, сотрудничающие с университетом Вуллонгонга, провели исследование 6 тысяч человек и установили, что регулярные занятия сексом приводит к большей активности мозга и повышению эффективности памяти.
При занятии сексом в мозге вырабатываются гормоны удовольствия окситоцин и дофамин. Они приводят к восстановлению нейронных связей, а также обеспечивают поддержку тонуса кратковременной памяти для людей в возрасте от 45 до 60 лет. У волонтеров 50-60 лет постоянная половая жизнь оказывает положительное влияние на когнитивную функцию мозга.
Люди, активно занимающиеся сексом, могут решать достаточно сложные математические задачи в отличие от тех, кто к этому возрасту уже прекращает заниматься сексом. Кроме того, что в пенсионном возрасте у людей с постоянной сексуальной жизнью реже регистрируют болезнь Альцгеймера и другие проблемы, относящиеся к памяти.
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