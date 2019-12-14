Ученые выяснили, чем восстанавливать печень после алкоголя

Кисломолочные продукты восстанавливают печень после употребления алкоголя, доказали китайские ученые. Об этом сообщило РИА «Новости».

Китайские ученые во главе с Юхуа Ваном (Yuhua Wang) из Цзилиньского сельскохозяйственного университета в ходе экспериментов на мышах установили, что лактобактерии Lactobacillus rhamnosus способны восстанавливать повреждения печени, связанные с длительным потреблением алкоголя.

Оно является одной из основных причин хронических заболеваний печени, таких как жировая болезнь печени, стеатоз, цирроз и рак печени.

Лактобактерии содержатся во многих кисломолочных продуктах, таких как йогурт, кефир, ряженка, простокваша, творог, сметана, сыры мягких сортов. Они также входят в состав пробиотиков, регулирующих состав кишечной микробиоты и повышающих иммунитет.

Как проводили исследование

В исследовании мыши потребляли алкоголь в течение восьми недель и в течение последних двух недель получали гранулы с лактобактериями в различных дозах (низкой, средней и высокой) вместе с диетой с высоким содержанием жиров.

Результаты показали, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника (понизилась кислотность) и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.

Введение гранул способствовало восстановлению микрофлоры кишечника, уменьшало накопление жира и снижало степень воспаления в печени. Ученые отметили что лактобактерии устраняют алкогольный дисбактериоз, уменьшают накопление жира в печени и ее воспаление.

Авторы надеются, что их открытие поможет созданию новых препаратов для лечения болезней печени.