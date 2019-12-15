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Здоровье

Ученые выяснили, чем сахар похож на алкоголь и почему может вызвать психоз

Американские психологи из Канзасского университета выяснили, что чрезмерное потребление сахара может привести к депрессивному психозу.

Сахар.
Сахар.
СС0

Это сближает сахар и алкоголь: чрезмерное употребление того и другого опасно для нормальной жизни, тогда как малые дозы временно помогают от депрессии, и женщины традиционно «заедают» стресс шоколадом и пирожными, а мужчины расслабляются горячительными напитками, пишет «Рамблер».

Исследователи обобщили существующие экспериментальные исследования, касающиеся потребления сахара и уязвимости к депрессии, и рассмотрели влияние приема сахара в пищу на физиологические процессы.

Они пришли к выводу о существовании очевидной связи между сахаром и его заменителях и психологическими отклонениями.

Сахар рафинад.
Сахар рафинад.
Михаил Хаустов

По данным, приведенном в журнале Medical Hypotheses, потребление сахара в больших дозах ведет к нарушению метаболического и нейробиологических процессов в организме. Нарушается микробаланс в кишечнике и процессы окисления, происходит системное воспаление, инсулинорезистентность, образуются токсичные конечные продукты гликирования.

Организм становится более уязвим к серьезным депрессивным расстройствам, и чем больше сахаров потребляет человек, тем выше риск психических отклонений.

«Сахар благотворно влияет на многие виды паразитических микробов, производящих химические вещества, запускающие в мозге реакции тревоги, стресса и депрессии», — цитирует издание слова доцента кафедры клинической психологии Стивена Иларди.

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