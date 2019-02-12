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Здоровье

Ученые выяснили, что храп может вызывать страшная болезнь

Врачи выяснили, что храп может быть симптомом обструктивного апноэ. Это систематического нарушения дыхания во сне, пишут РИА Новости.

Храп.
Храп.
antihrap-blog.ru

Сам храп, по мнению врачей, не опасен. Но он может предвещать тяжелые заболевания. Поэтому лучше не относиться к храпу как к мешающему шуму, а обратиться к специалисту.

Чаще всего храпящие люди сталкиваются с задержками дыхания во сне — они могут достигать 10 секунд.

«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания — это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой. Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема. Она касается и детей, и взрослых», — пояснил отоларинголог.

Задержки дыхания во сне могут приводить к нарушению сна и головной боли на весь последующий день.

Но есть и хорошая новость: и храп, и задержки дыхания лечатся, если вовремя обратиться к врачу.

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