Ученые выяснили, что храп может вызывать страшная болезнь

Сам храп, по мнению врачей, не опасен. Но он может предвещать тяжелые заболевания. Поэтому лучше не относиться к храпу как к мешающему шуму, а обратиться к специалисту.
Чаще всего храпящие люди сталкиваются с задержками дыхания во сне — они могут достигать 10 секунд.
«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания — это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой. Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема. Она касается и детей, и взрослых», — пояснил отоларинголог.
Задержки дыхания во сне могут приводить к нарушению сна и головной боли на весь последующий день.
Но есть и хорошая новость: и храп, и задержки дыхания лечатся, если вовремя обратиться к врачу.