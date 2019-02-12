Ученые выяснили, что храп может вызывать страшная болезнь

Врачи выяснили, что храп может быть симптомом обструктивного апноэ. Это систематического нарушения дыхания во сне, пишут РИА Новости.

Сам храп, по мнению врачей, не опасен. Но он может предвещать тяжелые заболевания. Поэтому лучше не относиться к храпу как к мешающему шуму, а обратиться к специалисту.

Чаще всего храпящие люди сталкиваются с задержками дыхания во сне — они могут достигать 10 секунд.

«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания — это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой. Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема. Она касается и детей, и взрослых», — пояснил отоларинголог.

Задержки дыхания во сне могут приводить к нарушению сна и головной боли на весь последующий день.

Но есть и хорошая новость: и храп, и задержки дыхания лечатся, если вовремя обратиться к врачу.