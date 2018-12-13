Ученые выяснили, что кофе помогает от слабоумия

Ученые из США выяснили, что в кофе содержится вещество, которое вместе с кофеином способно затормозить развитие умственных отклонений: болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, пишут «Новости Mail.ru».