Ученые выяснили, что кофе помогает от слабоумия

В восковой внешней оболочке кофейных бобов содержится эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT) — жирнокислотное производное нейромедиатора серотонина. EHT препятствует накоплению в мозге мышей белка, связанного с развитием возрастных нейродегенеративных заболеваний.
В ходе эксперимента исследователи из Ратгерского университета давали подопытным мышам небольшие дозы кофеина и EHT вместе и по отдельности. Каждое вещество само по себе не очень эффективно, однако в сочетании они предотвращают образование вредного белка.
Таким образом кофе может как замедлить, так и остановить прогрессирование болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви, которая является вторым по частоте нейродегенеративным слабоумием (после болезни Альцгеймера).
По словам ученых, необходимы дальнейшие исследования, которые позволят определить правильные количества и соотношения кофеина и EHT для лечения слабоумия у людей.