Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 декабря -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье
26

Ученые выяснили, что кофе помогает от слабоумия

Ученые из США выяснили, что в кофе содержится вещество, которое вместе с кофеином способно затормозить развитие умственных отклонений: болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, пишут «Новости Mail.ru».

Зима снежная. Горячий кофе.
Зима снежная. Горячий кофе.
СС0

В восковой внешней оболочке кофейных бобов содержится эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT) — жирнокислотное производное нейромедиатора серотонина. EHT препятствует накоплению в мозге мышей белка, связанного с развитием возрастных нейродегенеративных заболеваний.

В ходе эксперимента исследователи из Ратгерского университета давали подопытным мышам небольшие дозы кофеина и EHT вместе и по отдельности. Каждое вещество само по себе не очень эффективно, однако в сочетании они предотвращают образование вредного белка.

Таким образом кофе может как замедлить, так и остановить прогрессирование болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви, которая является вторым по частоте нейродегенеративным слабоумием (после болезни Альцгеймера).

По словам ученых, необходимы дальнейшие исследования, которые позволят определить правильные количества и соотношения кофеина и EHT для лечения слабоумия у людей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость