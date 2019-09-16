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16 сентября
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Здоровье

Ученые выяснили, что обычный утренний напиток продлевает жизнь онкобольным

Ученые из Австралии рассказали, какие продукты помогают снизить риск онкологических заболеваний, пишет Газета.ru со ссылкой на Medicalxpress.

Кофе.
Кофе.
СС0

Как установили специалисты, в 35% случаев рак кишечника появляется у людей, злоупотребляющих курением и плохим питанием.

Медики посоветовали уменьшить количество жирного и обработанного мяса в рационе до 100 грамм в день. При этом они посоветовали употреблять определенные продукты для снижения риска появления рака: молоко, молочные продукты, жирную рыбу и кофе.

Как отмечается, среди больных онкологией пациентов, употребляющих две или более чашки кофе, замечена высокая продолжительность жизни.

Кроме того, уменьшает риск развития раковых заболеваний большое количество клетчатки, как минимум 30 грамм в день.

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