Ученые выяснили, что сахар может ускорить сжигание калорий

Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) пришли к выводу, что сахар трегалоза позитивно влияет на печень и улучшает чувствительность к инсулину. Это снижает риск развития диабета, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress .

Ученые проводили эксперименты с использованием мышей. Добавление трегалозы в воду активировало у грызунов ген Aloxe3. Дисахарид также не дает глюкозе попасть в печень, что эквивалентно голоданию. В результате клетки поглощают глюкозу из крови, и тем самым снижают ее концентрацию. Это снижает инсулинорезистентность, которая повышает риск развития сахарного диабета 2-го типа, отмечает Лента.ру.

Также исследователи выяснили, что трегалоза ускоряет сжигание калорий. Механизм следующий: сахар повышает температуру тела, препятствует увеличению массы тела, уменьшает жировые отложения в печени и холестерин в крови. Механизм действия дисахарида аналогичен тиазолидиндионам — антидиабетическим препаратам, которые также повышают чувствительность к инсулину.