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Ученые выяснили, что сладкая газировка опасна для почек

Чрезмерное употребление газировки может привести к серьезным болезням почек, показало исследование медиков, опубликованном в Clinical Journal of the American Society of Nephrology. Об этом пишет РИА Новости.

Газированный лимонад.
Газированный лимонад.
CC0

Медики проследили за жизнью примерно трех тысяч человек на протяжении последних 15 лет. Собранные данные показали, что употребление газировки на 61% увеличивает риски почечной недостаточности и хронической болезни почек.

Также по данным Всемирной организации здравоохранения, лимонады стали одной из главных причин ожирения.

По мнению ученых, это говорит о том, что оборот подслащенных напитков стоит законодательно ограничить или ввести налоги, повышающие их стоимость. Это позволит не только замедлить распространение эпидемии ожирения, но и уменьшить число людей с проблемными почками.

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