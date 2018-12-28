Ученые выяснили, что сладкая газировка опасна для почек

Медики проследили за жизнью примерно трех тысяч человек на протяжении последних 15 лет. Собранные данные показали, что употребление газировки на 61% увеличивает риски почечной недостаточности и хронической болезни почек.
Также по данным Всемирной организации здравоохранения, лимонады стали одной из главных причин ожирения.
По мнению ученых, это говорит о том, что оборот подслащенных напитков стоит законодательно ограничить или ввести налоги, повышающие их стоимость. Это позволит не только замедлить распространение эпидемии ожирения, но и уменьшить число людей с проблемными почками.