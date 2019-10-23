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Здоровье

Ученые выяснили, что смартфоны ускоряют старение и смерть

Ученые из США рассказали, что голубой свет от смартфонов и гаджетов может ускорять процессы старения, оказывая влияние на некоторые гены, сообщает «МедикФорум». В некоторых экспериментах он также ускорял наступление смерти.

Смартфон.
Смартфон.
СС0.

Ученые из Университета штата Орегон выяснили, что длительное воздействие голубого света, исходящего от экранов гаджетов, повреждает глазную сетчатку и клетки мозга. Это приводит к раннему старению организма.

Они сделали выводы, опираясь на результаты эксперимента. Ученые сравнили состояние организмов плодовых мушек Drosophila melanogaster. Одну группу мушек они подвергали ежедневному 12-часовому воздействию света от синего светодиода, а другую поместили в темноту и не подвергали действию синего света.

В результате мушки из первой группы умирали раньше, чем насекомые из второй. У них обнаружили повреждения сетчатки и нейронов головного мозга. Кроме того, нарушения возникали в их двигательной активности.

Ученые сделали заключение, что «синий свет ускорял процессы старения, оказывая влияние на активность некоторых генов, участвующих в развитии защитной реакции на стресс».

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