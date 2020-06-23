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23 июня 10°C
Здоровье

Ученые выяснили, что вреднее: сидячий образ жизни или физкультура до упаду

Регулярная физическая активность может оказаться вредной для здоровья, если она слишком интенсивна. К такому выводу пришли ученые, которые наблюдали за представителями различных традиционных искусств Японии, пишет «Медпортал».

Чемпионат по фитнесу в Барнауле.
Чемпионат по фитнесу в Барнауле.
Ксения Руслякова.

Чрезмерная физическая нагрузка на работе может оказаться вреднее сидячего образа жизни — вот, если коротко, результат исследования, проведенного учеными из Токийского технологического института. Ну, а теперь немного подробностей.

Ученые сравнили продолжительность жизни японских артистов разных традиционных жанров. Оказалось, что меньше живут те из них, кто подвергается интенсивной физической нагрузке.

Исследователи сравнили данные о здоровье и продолжительности жизни 699 артистов, которые представляли 4 различных традиционных японских вида искусства: кабуки (театр, связанный с большой физической нагрузкой), садо (чайные церемонии), ракуго (рассказывание комичных историй) и нагаута (игра на музыкальных инструментах).

В Барнауле прошел Чемпионат Сибири по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини
В Барнауле прошел Чемпионат Сибири по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини
Олег Богданов

Полученные данные не соответствовали ожиданиям исследователей.

Они предполагали, что артисты театра кабуки живут дольше, потому что их род деятельности связан с физической активностью. Но анализ показал, что представители этого вида традиционного искусства жили меньше, чем другие участники исследования.

Избыточные упражнения на выносливость и чрезмерная физическая активность нивелирует пользу упражнений для актеров театра кабуки, предполагают ученые.

В общем, японцы провели большое исследование, чтобы прийти к банальному выводу: все хорошо в меру. В том числе физкультура.

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