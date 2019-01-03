Ученые выяснили, к чему приведет воздержание от алкоголя

Отказ от алкоголя в течение месяца повышает концентрацию внимания и улучшает сон. Кроме того, это уменьшает дозу алкоголя при последующих употреблениях. Такие исследования провели ученые из Университета Сассекса, пишет «Российская газета».

В акции приняли участие около 800 периодически выпивающих добровольцев. Полный отказ от спиртного всего на один месяц отразился на здоровье и привычках людей. Так, количество «алкогольных» дней в другие месяцы у добровольцев в среднем снизилось с 4,3 до 3,3 в неделю, а объем выпитого уменьшился с 8,6 до 7,1 условного «стакана».

90% людей отметили, что у них сократились расходы на спиртное и закуски. 70% сообщили об улучшении качества сна, снижение веса заметили 58% добровольцев и еще 57% отметили повышение концентрации внимания.