Ученые выяснили, как долго пациент, переболевший COVID-19, остается заразным

Инфекция у пациентов, которых исследовали корейцы, была подтверждена с помощью ПЦР-тестирования. Средний возраст пациентов составлял 62 года, у 71% диагностирована коронавирусная пневмония, более трети из них нуждались в кислородной поддержке.
Все больные были изолированы друг от друга, каждые два дня врачи брали у них мазки из носоглотки для проведения тестирования. В общей сложности специалисты получили 156 образцов.
«Период от появления симптомов до исчезновения вируса в среднем составлял 7 дней. Последний положительный тест был получен спустя 12 дней после появления симптомов у одного из пациентов», — сообщили авторы исследования.
Впрочем, они отметили, что для подтверждения результатов нужны более масштабные исследования.
Ранее крупнейший обзор 98 исследований показал: средняя продолжительность выделения РНК коронавируса составляет 17 дней с начала появления симптомов в верхних дыхательных путях, 14,6 дней — в нижних дыхательных путях.
Однако ни в одном из этих исследований не были обнаружены живые вирусы в тканях или выделения спустя 9 суток после появления симптомов.
То есть пик вирусной нагрузки все-таки приходится на первую неделю заболевания.
Однако у пациентов с тяжелым течением COVID-19 вирус может размножаться до 20 суток, хотя в 95% случаев этот процесс прекращается после 15 суток.