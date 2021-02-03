Ученые выяснили, как долго пациент, переболевший COVID-19, остается заразным

У пациентов, госпитализированных с COVID-19 с различными осложнениями, вирус перестают определять в среднем через семь дней. К таким выводам пришли ученые из южнокорейской университетскую больницы Чунг-Анг в Сеуле, сообщает « Медицинский портал ».

Инфекция у пациентов, которых исследовали корейцы, была подтверждена с помощью ПЦР-тестирования. Средний возраст пациентов составлял 62 года, у 71% диагностирована коронавирусная пневмония, более трети из них нуждались в кислородной поддержке.

Все больные были изолированы друг от друга, каждые два дня врачи брали у них мазки из носоглотки для проведения тестирования. В общей сложности специалисты получили 156 образцов.

«Период от появления симптомов до исчезновения вируса в среднем составлял 7 дней. Последний положительный тест был получен спустя 12 дней после появления симптомов у одного из пациентов», — сообщили авторы исследования.

Врач , коронавирус. zdravalt.ru

Впрочем, они отметили, что для подтверждения результатов нужны более масштабные исследования.

Ранее крупнейший обзор 98 исследований показал: средняя продолжительность выделения РНК коронавируса составляет 17 дней с начала появления симптомов в верхних дыхательных путях, 14,6 дней — в нижних дыхательных путях.

Однако ни в одном из этих исследований не были обнаружены живые вирусы в тканях или выделения спустя 9 суток после появления симптомов.

То есть пик вирусной нагрузки все-таки приходится на первую неделю заболевания.

Однако у пациентов с тяжелым течением COVID-19 вирус может размножаться до 20 суток, хотя в 95% случаев этот процесс прекращается после 15 суток.