Ученые выяснили, как есть жирное и сладкое без вреда

Французские ученые из Университета Франш-Конте выяснили, что растительный экстракт, обогащенный полифенолами, нейтрализует отрицательные эффекты от употребления большого количества жиров и углеводов, пишет Lenta.ru. По мнению исследователей, смесь также предотвратит нарушения в метаболизме и обеспечит долгую и здоровую жизнь у людей с ожирением.

Сначала опыты провели на мышах. Часть животных получали пищу с высоким количеством жиров или сахарозы, остальные питались стандартным кормом. Так, у первых повышался уровень сахара в крови, увеличивалось содержание холестерина, усиливался окислительный стресс, увеличивалась масса жировой ткани и значительно уменьшалась средняя продолжительность жизни (с 596 до 381 дня).

Одним из факторов, вызывающих связанные с ожирением заболевания, оказалось проникновение в жировую ткань иммунных клеток, провоцирующих воспаление. Этому способствовали также дисбактериоз и повреждение слизистой кишечника, которая всасывает питательные вещества и препятствует проникновению вредных веществ в кровоток.

В другой части эксперимента мышам «на нездоровой диете» давали растительный экстракт, обогащенный полифенолами. Он способствовал более медленному росту массы тела и увеличению продолжительности жизни с 381 до 681 дня.

Также у них уменьшались уровень холестерина в плазме, показатели окислительного стресса и содержание в кишечнике бактериальных токсических веществ. Кроме того, иммунные реакции, связанные с воспалением, также приходили в норму.