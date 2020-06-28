Ученые выяснили, как газовые плиты влияют на организм

Ученые из Королевского колледжа Лондона изучили влияние газовых плит на организм человека. Они проверили, как продукты сгорания газа, в том числе диоксид азота, влияют на сердечно-сосудистую систему, пишет «Профиль».

В эксперименте приняли участие 12 здоровых добровольцев. Их попросили в течение 90 минут сначала сидеть рядом с газовой плитой на кухне, а затем вдали от нее. Потом время, проведенное в помещении с нормальным уровнем диоксида азота, было увеличено до трех часов.

Выяснилось, что за полтора часа уровень диоксида азота рядом с газовой плитой вырос в десять раз. При этом у добровольцев, принявших участие в эксперименте, после первых 45 минут на кухне начало снижаться артериальное давление. В среднем оно опустилось на 5 мм. рт. ст. Кроме того, у них в крови уже через 15 минут на 15% выросло содержание нитритов.