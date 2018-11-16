Ученые выяснили, как по рукопожатию определить состояние сердца

Сила рукопожатия может указывать на состояние сердца. Для того, чтобы выяснить это ученые провели исследование, в котором участвовали 140 тысяч человек из 14 стран, пишет «МедикФорум».

Оказалось, что ослабление силы рукопожатия указывает на повышенный риск болезней сердца и сосудов.

Эксперимент проводился несколько лет. Специалисты измеряли у добровольцев силу рукопожатия, а также состояния сердца. Корреляция оказалась очевидной. Ослабление рукопожатия неизменно говорило об ухудшении в сердце, и с возрастом испытуемых данная закономерность проявлялась все более явственно.

В частности, ученые отметили, что если 25-летние женщины имеют силу сжатия пальцев руки около 34 килограммов, к 70-летнему возрасту этот показатель снижается до 25 килограммов. У мужчин аналогичные параметры составили цифры 54 и 37.

Ослабление рукопожатия, как установили исследователи, не просто говорит об ослаблении сердца, но и коррелирует с опасными болезнями.

Оказалось, что снижение силы рукопожатия на 5 кг сопоставимо с увеличением вероятности ранней смерти на 16%, риска инфаркта — на 17%, инсульта — на 9%.

Каким именно образом связаны ухудшение в состоянии сердца и слабое рукопожатие, пока неясно. По словам авторов исследования, возможно из-за снижения эластичности артерий и перебоев в работе сердца начинают плохо функционировать мускулы пальцев. Необходимо понять, может ли тренировка на силу рукопожатия позитивно отражаться на состоянии миокарда.