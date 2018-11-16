Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 ноября -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье
69

Ученые выяснили, как по рукопожатию определить состояние сердца

Сила рукопожатия может указывать на состояние сердца. Для того, чтобы выяснить это ученые провели исследование, в котором участвовали 140 тысяч человек из 14 стран, пишет «МедикФорум».

Рукопожатие.
Рукопожатие.
из свободных источников

Оказалось, что ослабление силы рукопожатия указывает на повышенный риск болезней сердца и сосудов.

Эксперимент проводился несколько лет. Специалисты измеряли у добровольцев силу рукопожатия, а также состояния сердца. Корреляция оказалась очевидной. Ослабление рукопожатия неизменно говорило об ухудшении в сердце, и с возрастом испытуемых данная закономерность проявлялась все более явственно.

В частности, ученые отметили, что если 25-летние женщины имеют силу сжатия пальцев руки около 34 килограммов, к 70-летнему возрасту этот показатель снижается до 25 килограммов. У мужчин аналогичные параметры составили цифры 54 и 37.

Ослабление рукопожатия, как установили исследователи, не просто говорит об ослаблении сердца, но и коррелирует с опасными болезнями.

Оказалось, что снижение силы рукопожатия на 5 кг сопоставимо с увеличением вероятности ранней смерти на 16%, риска инфаркта — на 17%, инсульта — на 9%.

Каким именно образом связаны ухудшение в состоянии сердца и слабое рукопожатие, пока неясно. По словам авторов исследования, возможно из-за снижения эластичности артерий и перебоев в работе сердца начинают плохо функционировать мускулы пальцев. Необходимо понять, может ли тренировка на силу рукопожатия позитивно отражаться на состоянии миокарда.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость