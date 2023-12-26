Ученые выяснили, какие виды спорта продлевают жизнь

В исследовании участвовало 8,5 тыс. человек. Так, ученые пришли к выводу, что игровые виды спорта заметно продлевают жизнь.

Так, в тройку лидеров вошли теннис — в среднем он продлевает жизнь на 9,7 года. Далее бадминтон (6,2 года) и футбол (4,7 года).

Благодаря таким видам спорта люди не только много двигаются, но и контактируют с другими людьми. После тренировки обычно чувствуется эмоциональные удовлетворенность. Во время одиночных тренировок такого эффекта добиться трудно.

Ранее сообщалось, что Инстасамка раскрыла действенный способ похудеть на 20 килограммов.