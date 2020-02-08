Ученые выяснили, какое животное переносит коронавирус

Промежуточными переносчиками коронавируса, вспышка которого началась в Китае, могут быть панголины. В Азии эти млекопитающие с чешуйчатой броней считаются деликатеосом, сообщила «Фонтанка.ру».

Исследование провела группа учёных, возглавляемая сотрудниками Южно-Китайского сельскохозяйственного университета.

Молекулярно-биологический анализ генома панголинов в 70% случаев дал положительный результат на бетакоронавирус.

При дальнейшем выделении вируса исследователи смогли более детально рассмотреть его структуру. После этого специалисты обнаружили, что штамм коронавируса в организме животных на 99% совпадает с тем, что был обнаружен ранее у людей, сообщил ТАСС.

Панголин fishki.net

Ранее говорилось, что главными переносчиками коронавируса, который к концу первой недели февраля убил больше 560 человек, стали летучие мыши. По цепочке он перешёл к другим животным, а уже от них — к человеку. При этом наиболее вероятными временными хозяевами могут быть не только панголины. Исследователи продолжают изучать образцы генетического материала.

Что известно о панголинах

Название отряда «панголины» произошло от малайского слова pengguling, что переводится как «сворачивающийся в шар». Четыре вида этих млекопитающих обитают в Юго-Восточной Азии, ещё столько же в Африке.

Животные близки к броненосцам и муравьедам. Их чешую принято использовать в народной медицине.

Местные СМИ сравнивают стоимость этой чешуи на черном рынке со стоимостью серебра. Мясо панголинов считается деликатесом в Китае и Вьетнаме.