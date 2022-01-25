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Здоровье

Ученые выяснили, какой алкоголь защитит от коронавируса

Китайские ученые выяснили, что шампанское, белое и красное вино может снизить риск заражения коронавирусом, пишут «Известия».

Корпоратив, праздник. Алкоголь.
Корпоратив, праздник. Алкоголь.
CC0

Исследователи изучили данные почти 474 тыс. человек, из которых 17 тыс. сдали положительный тест на коронавирус. Участников распределили на три группы: непьющие, употреблявшие алкоголь в прошлом и выпивающие до сих пор.

Как оказалось, наибольшую защиту от ковида имели люди, предпочитающие красное вино: при употреблении более пяти бокалов этого напитка в неделю риск заражения снижался на 17%.

Любители шампанского и белого вина (от одного до четырех бокалов в неделю) болели COVID-19 на 8% реже, но при чрезмерном употреблении (свыше пяти бокалов в неделю) «защитный эффект» оказался почти незаметен.

У тех, кто пил пиво и сидр, риск заражения ковидом оказался на 28% выше, при этом объем не играл большой роли.

Также группа исследователей из США тоже провели подобный эксперимент: участники исследования, которые подверглись воздействию коронавируса, но не заразились им, имели склонность выпивать в среднем одну порцию крепкого напитка в день, а те, кто заразился, практически не пили.

Ранее российские ученые создали искусственные антитела для профилактики от ковида.

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