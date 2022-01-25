Ученые выяснили, какой алкоголь защитит от коронавируса

Исследователи изучили данные почти 474 тыс. человек, из которых 17 тыс. сдали положительный тест на коронавирус. Участников распределили на три группы: непьющие, употреблявшие алкоголь в прошлом и выпивающие до сих пор.

Как оказалось, наибольшую защиту от ковида имели люди, предпочитающие красное вино: при употреблении более пяти бокалов этого напитка в неделю риск заражения снижался на 17%.

Любители шампанского и белого вина (от одного до четырех бокалов в неделю) болели COVID-19 на 8% реже, но при чрезмерном употреблении (свыше пяти бокалов в неделю) «защитный эффект» оказался почти незаметен.

У тех, кто пил пиво и сидр, риск заражения ковидом оказался на 28% выше, при этом объем не играл большой роли.

Также группа исследователей из США тоже провели подобный эксперимент: участники исследования, которые подверглись воздействию коронавируса, но не заразились им, имели склонность выпивать в среднем одну порцию крепкого напитка в день, а те, кто заразился, практически не пили.

Ранее российские ученые создали искусственные антитела для профилактики от ковида.