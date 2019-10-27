Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 октября 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Ученые выяснили, когда лучше принимать лекарства от давления

Для снижения артериального давления эффективнее всего принимать лекарства и препараты на ночь, а не в утренние часы. Об этом сообщает «Медицинский портал».

Благотворительная акция «Подари сердцам жизнь!»
Благотворительная акция «Подари сердцам жизнь!»
СС0.

Исследование в течение шести лет проводили испанские гиппократы. И они добились отличных результатов: риск смерти от проблем с сердцем или кровеносными сосудами был снижен на 66%, риск инфаркта миокарда — на 44%, сердечной недостаточности — на 42%, инсульта — на 49%, а вероятность необходимости коронарной реваскуляризации — на 40%,

Медики установили, что когда пациенты принимали лекарства от давления перед сном, у них гораздо реже (на 45%) происходили инфаркты миокарда, инсульт или приступы сердечной недостаточности.

При этом, конечно, надо учесть побочные факторы, влияющие на эту причинно-следственную связь — пол, возраст, наличие диабета или заболевания почек, курит пациент или нет.

Наблюдение над такими пациентами должно вестись круглосуточно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость