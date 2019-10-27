Ученые выяснили, когда лучше принимать лекарства от давления

Исследование в течение шести лет проводили испанские гиппократы. И они добились отличных результатов: риск смерти от проблем с сердцем или кровеносными сосудами был снижен на 66%, риск инфаркта миокарда — на 44%, сердечной недостаточности — на 42%, инсульта — на 49%, а вероятность необходимости коронарной реваскуляризации — на 40%,
Медики установили, что когда пациенты принимали лекарства от давления перед сном, у них гораздо реже (на 45%) происходили инфаркты миокарда, инсульт или приступы сердечной недостаточности.
При этом, конечно, надо учесть побочные факторы, влияющие на эту причинно-следственную связь — пол, возраст, наличие диабета или заболевания почек, курит пациент или нет.
Наблюдение над такими пациентами должно вестись круглосуточно.