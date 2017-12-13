Ученые выяснили, почему мужчины тяжелее переносят грипп и ОРВИ

Мужчины острее чувствуют симптомы респираторных заболеваний, нежели женщины. К такому выводу пришел канадский ученый Карл Сью из Мемориального университета Ньюфаундленда. Исследование опубликовано в журнале The BMJ, пишет РИА Новости.
После изучения ряда работ на эту тему исследователь обнаружил, что у мужчин иммунный ответ на подобные заболевания слабее. В результате у мужчин грипп и простуда чаще сопровождаются осложнениями. "Это приводит к более высокому уровню заболеваемости и смертности, нежели у женщин", — пишет Сью.
Ученые также ссылается на результаты опроса, по которым мужчинам требуется в два раза больше времени, чтобы восстановиться после болезни.
Причина, по мнению исследователя, в гормонах. "Женский" гормон эстроген более эффективно снижает содержание вируса в клетках организма, тогда как "мужской" тестостерон наоборот снижает реакцию иммунитета. Так, например, организм мужчин с высоким уровнем тестостерона хуже реагирует на вакцинацию.
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