Ученые выяснили, почему мужчины тяжелее переносят грипп и ОРВИ

После изучения ряда работ на эту тему исследователь обнаружил, что у мужчин иммунный ответ на подобные заболевания слабее. В результате у мужчин грипп и простуда чаще сопровождаются осложнениями. "Это приводит к более высокому уровню заболеваемости и смертности, нежели у женщин", — пишет Сью.

Ученые также ссылается на результаты опроса, по которым мужчинам требуется в два раза больше времени, чтобы восстановиться после болезни.

Причина, по мнению исследователя, в гормонах. "Женский" гормон эстроген более эффективно снижает содержание вируса в клетках организма, тогда как "мужской" тестостерон наоборот снижает реакцию иммунитета. Так, например, организм мужчин с высоким уровнем тестостерона хуже реагирует на вакцинацию.