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Здоровье

Ученые выяснили, сколько коронавирус может сохраняться в помещениях

В среднем коронавирус остается на предметах обихода в течение пяти дней, но может сохраняться и до 28 дней. Это показало исследование китайских ученых, пишут «Известия».

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
unsplash.com

Инфекционисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний Гуанчжоу весной получили возможность наблюдать за гостиничными номерами, в которых на карантине находились 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Оказалось, что вирусная РНК сохранялась в помещениях до 28 дней. Четыре недели подряд вирус обнаруживали на умывальнике в одной из ванных комнат. Три недели он сохранялся в канализационном отверстии, две недели — на сиденье унитаза.

Следы коронавируса на поверхностях проверяли с помощью мазков, которые затем подвергались ПЦР-тестированию. Если результаты анализа оказывались положительными, то на следующий день мазок брался повторно. Пробы собирали до того момента, пока следы вируса не исчезали.

Условия в помещениях были обычными: температура на уровне 26 °C, влажность — около 60%.

Чаще всего РНК возбудителя COVID-19 находили на чашках (в 100% случаев), раковинах (12,82%), туалетных сиденьях (7,89%) телефонах (5,56%) и прикроватных столиках (5,56%).

Также признаки вируса обнаруживали в канализационном отверстии, на пульте от телевизора, на поручне двери в ванную комнату и ручке комнатной двери.

Из материалов загрязненной чаще всего оказывалась керамика (12,62% случаев), а реже всего — пластик (3,64%).

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